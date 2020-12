Montenegro: ministro Giustizia presenta emendamenti a legge sulle libertà religiose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 dicembre 2019 il Parlamento del Montenegro ha adottato la legge sulla libertà religiose, che ridefinisce anche lo status giuridico delle comunità religiose. In base al testo le comunità religiose del Montenegro sono tenute a produrre documenti attestanti il loro diritto alla proprietà dei beni immobiliari che detengono affinché non questi non vengano confiscati dallo Stato. La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni parlamentari del 30 agosto, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. L'approvazione della legge ha distanziato il clero serbo ortodosso dal precedente esecutivo montenegrino, ma ha anche creato forti polemiche fra i rappresentanti politici di Serbia e Montenegro. (segue) (Mop)