Cinema Palazzo: Campidoglio, approvata memoria Giunta per salvaguardia vocazione culturale (2)

- Un contributo fondamentale - prosegue la nota del Campidoglio - in un quartiere in cui le norme derogatorie del piano casa regionale hanno permesso diverse trasformazioni non pianificate - tra cui ampliamenti e sostituzioni edilizie anche con cambi di destinazione d'uso - che hanno negli anni modificato e alterato la natura dei tessuti urbani e delle sue vocazioni. Roma Capitale quindi, attraverso il dipartimento del Patrimonio e politiche abitative, avvierà tutte le attività propedeutiche a valutare l'acquisizione del cinema Palazzo al patrimonio capitolino dei beni indisponibili ovvero a verificare alternativi possibili percorsi procedurali per la salvaguardia della vocazione culturale del cinema, oltre a individuare i successivi percorsi partecipativi da attuare ove il bene fosse definitivamente acquisito al patrimonio di Roma Capitale da sottoporre, ad esito del confronto del tavolo Istituzionale, all'approvazione della giunta. (Com)