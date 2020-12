Milano: De Corato, donna arrestata per tratta esseri umani venga al più presto estradata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa vicenda non fa altro che confermare la solita arroganza e sicurezza di farla franca che caratterizzano molti delinquenti stranieri: vengono nel nostro Paese, spesso anche clandestinamente, compiono i più svariati reati e vivono tranquillamente come se nulla fosse". Lo afferma in una nota l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito all'arresto, avvenuto ieri da parte della Polizia di Stato di Milano, di una moldava 45enne domiciliata a Milano e ricercata per traffico di esseri umani arrestata in questura mentre dove si era recata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno come badante. “Mi auguro- conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - che questa donna, che al momento si trova nel carcere di San Vittore, venga al più presto estradata. Non c'è posto nella nostra regione e nel nostro Paese per chi vive nell'illegalità”. (Com)