Rifiuti: Legambiente, a Roma migliore differenziata in Municipio IX con 69,5 per cento, il V è il peggiore

- Legambiente ha presentato oggi, nell'ambito dell'appuntamento "Ambiente al centro con l'economia circolare, verso la Roma che vogliamo" i numeri della raccolta dei rifiuti a Roma e il progetto dell'associazione per il futuro sostenibile della Capitale. A Roma, secondo i dati Ama, nel 2019 sono stati prodotti 1.688.345 tonnellate di rifiuti urbani totali, 921.892 tonnellate di indifferenziata, e la percentuale di differenziata cresce in maniera impercettibile al 45,4 per cento (46,9 dato Ispra per diversità di calcolo). Tra i 15 municipi romani, è il IX il più riciclone con il 69,5 per cento di differenziata perché la raccolta porta a porta è al 87 per cento delle utenze, seguito dal X al 64,5 per cento con estensione del porta a porta al 70 per cento delle utenze; il peggiore è il V Municipio con il 35,7 per cento proprio perché ci sono solo cassonetti e niente raccolta porta a porta. (segue) (Com)