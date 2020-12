Rifiuti: Legambiente, a Roma migliore differenziata in Municipio IX con 69,5 per cento, il V è il peggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro complessivo della gestione dei rifiuti di Roma in questi anni è un vero fallimento, con tutti i numeri che continuano a confermarlo - dichiara in una nota Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - è sostanzialmente ferma l'avanzata della differenziata, si torna ai cassonetti invece di aumentare la diffusione del porta a porta, non ci sono isole ecologiche in più e neanche un grammo di rifiuti romani viene gestito in impianti di Roma, perché Roma non ha nessun impianto. Insieme a un'ampia rete di associazioni e cittadini, oggi però mettiamo in campo un progetto in sei pilastri che in uno scenario triennale, può trasformare il disastro romano in una chiave di sviluppo ambientale, diffuso, economico e sostenibile. Vogliamo che il prossimo governo romano sia fatto da persone capaci, competenti e appassionate, non da persone e politiche improvvisate, e parta da questa proposta: l'estensione del porta a porta a tutte le utenze domestiche, 50 isole ecologiche dotate di centri di riuso, differenziata al 70 per cento, tariffazione puntuale, riduzione del 5 per cento dei rifiuti prodotti e costruzione di una rete capillare di impianti a partire da quelli necessari per la biodigestione anaerobica di 400.000 tonnellate annue di organico". (segue) (Com)