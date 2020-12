Rifiuti: Legambiente, a Roma migliore differenziata in Municipio IX con 69,5 per cento, il V è il peggiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è la strada - conclude Scacchi - da percorrere per la trasformazione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Mettiamo in campo la nostra visione di città, invitiamo tutti all'adesione al manifesto, costruito insieme ad una rete di soggetti, associazioni e cittadini, sono già tante le sottoscrizioni ed è importante essere ancora di più, per la Ri-evoluzione della Capitale". Insieme ai 6 pilastri, l'associazione propone nel progetto anche una serie di aree dove poter inserire impianti dell'economia circolare, partendo da un nuovo concetto di rigenerazione urbana in grado di essere volano di sviluppo, bellezza e lavoro: l'ecomostro dell'ex Penicellina sulla Tiburtina e quello del residence Bravetta, il palazzo "spogliato" di Via Tallone e l'ex oleificio arrugginito della Magliana. Così come una nuova vita per i centri Ama di Rocca Cencia e Salario. (Com)