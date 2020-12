Credito: Pesco-Lannutti (M5s), lavoriamo per attenuare nuova classificazione inadempienze imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Pesco, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Bilancio di palazzo Madama ed Elio Lannutti, capogruppo del M5s in commissione Banche, affermano: "Nel difficile periodo che stiamo vivendo riteniamo potenzialmente molto pericolosa per famiglie e piccole imprese l'entrata in vigore dal 1° gennaio, in attuazione di un Regolamento europeo del 2013, delle nuove norme sulla classificazione delle inadempienze nei confronti del sistema creditizio. Una normativa che, volendo spingere le banche a classificare con immediatezza nel proprio bilancio i pagamenti in ritardo - continuano i due parlamentari in una nota -, di fatto rischia di penalizzare moltissimo imprese e cittadini, che non avranno più la possibilità di accedere al credito. In base alle nuove indicazioni, infatti, la banca dovrà considerare come inadempiente un soggetto che è indietro nei pagamenti da oltre 90 giorni, per un ammontare minimo di 500 euro nel caso di imprese e 100 euro nel caso di persone fisiche. Sappiamo tutti che in Italia c'è una situazione sul fronte dei pagamenti commerciali storicamente diversa rispetto a quella di altri Paesi. Pertanto crediamo sia errato, a maggior ragione in questo momento, considerare come identiche in partenza situazioni che in realtà sono ben diverse, dando spazio a pericolose asimmetrie". (segue) (Com)