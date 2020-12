Credito: Pesco-Lannutti (M5s), lavoriamo per attenuare nuova classificazione inadempienze imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Per questo, come Movimento cinque stelle, riteniamo opportuna una sospensione di questa pericolosa entrata in vigore. Laddove non fosse possibile, auspichiamo che il sistema bancario riesca a trovare soluzioni che attenuino l'impatto di queste nuove norme e allo stesso tempo lavoreremo, attraverso provvedimenti legislativi nazionali, a modalità di sostegno alle imprese in grado di evitare - concludono Pesco e Lannutti - che minimi sforamenti temporanei possano rischiare di affossarle definitivamente". (Com)