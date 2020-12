Decreto Sicurezza: Romeo, da Lega nessuna violenza, maggioranza senza argomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza avrà modo di visionare i video che già stanno girando sul web delle proteste di oggi in Aula e potranno verificare che da parte delle senatrici e dei senatori non c’è stato nessun atto ostile e nessuna violenza nei confronti di qualcuno. Lo afferma, in una nota, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. "Quindi - continua il parlamentare in una nota - spediamo al mittente ogni accusa nei nostri confronti: evidentemente la maggioranza non ha argomenti e rispetto nei confronti di un’opposizione che legittimamente parla e protesta in Aula con metodi consentiti. Più probabilmente qualche nostro striscione ha dato fastidio nei contenuti a qualche esponente di maggioranza e governo". L'esponente leghista commenta in questo modo gli striscioni esposti oggi in Aula a palazzo Madama mentre era in discussione il decreto Sicurezza. Tra gli altri, il gruppo della Lega ha esposto le scritte "senza vergogna" e "questo ve lo ricordate?" riferito all'obiettivo "sbarchi zero" del programma elettorale sull'immigrazione del Movimento cinque stelle. (Com)