Roma 2021: Calabrese (M5s), risultati Raggi innegabili, sentenza domani non sposta nulla

- "Il cambiamento che ha portato Virginia Raggi in questa città è innegabile. La sentenza di domani non sposta assolutamente nulla. Contano solo i fatti. Lo stiamo ribadendo ogni giorno mettendo in campo risultati concreti, che hanno fatto davvero la differenza". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti ed esponente del M5s di Roma, Pietro Calabrese. "Ciò che abbiamo ottenuto è innegabile - aggiunge -, alcune cose rimangono da completare, ma è un percorso già tracciato, fondato sulla legalità coerenza e trasparenza. Se quanto fatto lo confrontiamo con quanto accaduto nei vent'anni precedenti non c’è proprio partita. Invece delle chiacchiere e dei tanti pretesti per abbattere Virginia o per oscurare il suo operato avrebbero dovuto fare la differenza quando erano a governare questa città. Ma non ne sono stati capaci. La nostra sindaca sì. Ora - conclude - va supportata e sostenuta da tutti". (Rer)