Scuola: Conte, calo demografico può compromettere ripartenza e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vostre misure sono da questo punto di vista determinanti per la nostra visione, quindi anche per il Piano di ripresa e resilienza che stiamo elaborando", ha sottolineato Conte in video collegamento con l'intergruppo parlamentare per l'Infanzia. Per il piano, ha spiegato, "stiamo cercando di definire una tappa intermedia, che diventa urgente nella misura in cui possiamo, definendo un documento di aggiornamento di questo piano, poi continuare a interloquire con il Parlamento", ha sottolineato. Il presidente del Consiglio ha quindi concluso. "Il vostro gruppo interparlamentare potrà dare un contributo fondamentale, in modo che poi possiamo ritrovarci a livello governativo per elaborare i progetti definitivi e tornare in Parlamento per avere approvazione finale".(Rin)