Ue: Spadafora, bene accordo sui programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha detto di provare "grande soddisfazione per l’accordo raggiunto a Bruxelles tra Consiglio e Parlamento europeo sui Regolamenti relativi ai Programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà per gli anni 2021-2027. Spadafora, riferisce una nota stampa, ha affermato che "il Programma Erasmus+ vede il suo budget aumentato ad oltre 26 miliardi di euro. La quota Gioventù rimane al di sopra del 10 per cento, nonostante il fatto che la mobilità giovanile sia passata in parte al Corpo Europeo di Solidarietà. Questo grazie al consolidamento di DiscoverEU che consentirà a migliaia di diciottenni, appena sarà possibile, di viaggiare in Europa - l’Italia risulta tra le mete preferite - rafforzando il loro spirito europeo e il loro apprezzamento della cultura europea. Sul fronte dello Sport una buona notizia frutto dell’insistenza italiana in sede di Consiglio: la quota dedicata allo Sport passa dall’1,8 per cento all’1,9 per cento. Un doveroso sforzo per le tantissime associazioni e il movimento sportivo italiani che hanno visto i propri progetti selezionati e finanziati, facendo dell’Italia di gran lunga il maggior beneficiario dei fondi del settore Sport. Con un budget di oltre 1 miliardo di euro per il 2021-2027, il nuovo Programma Corpo europeo di Solidarietà offrirà l’opportunità ad almeno 270 mila giovani europei di aiutare ad affrontare le sfide sociali e umanitarie attraverso il volontariato e la realizzazione di progetti di solidarietà. Attendo con fiducia una pronta adozione definitiva dei Regolamenti da parte di Consiglio e Parlamento. Il Dipartimento per lo Sport, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale Giovani sono pronti a sostenere al meglio le associazioni giovanili e il movimento sportivo italiano in questa nuova e appassionante sfida”, conclude il ministro.(Com)