- India-Regno Unito: protocollo d’intesa tra British Council e Karnataka per scambi studenti - Il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, ha concluso ieri la sua visita in India con una tappa a Bangalore, nel Karnataka, dove ha incontrato il capo dell’esecutivo statale, Bookanakere Siddalingappa Yediyurappa, con cui ha assistito alla firma di un protocollo d’intesa tra il British Council e il governo dello Stato indiano in materia di cooperazione nell’istruzione superiore e scambi studenteschi. Inoltre, il Cdc Group, istituto pubblico britannico di finanziamento dello sviluppo, il fondo sovrano indiano National Investment and Infrastructure Fund (Niif) e il Green Growth Equity Fund (Ggef), fondo a partecipazione indo-britannica, hanno annunciato un investimento di 386 milioni di dollari in iniziative legate alla transizione verde, secondo quanto riferito dall’ambasciata del Regno Unito. Raab ha anche incontrato una rappresentanza della comunità d’impresa locale per discutere di opportunità commerciali e alcuni ricercatori dell’Indian Institute of Science che lavorano a edifici progettati per l’autosufficienza energetica. (Res)