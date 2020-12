Decreto Sicurezza: Salvini, gli unici che festeggiano sono scafisti e sfruttatori di donne e uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento odierno nell'Aula del Senato ha affermato: "Cancellazione decreti Sicurezza? Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di donne e uomini a cui oggi quest'Aula sta facendo un regalo". Nel corso della dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza, il senatore leghista ha aggiunto: "Sto pagando personalmente, in un’aula di tribunale, l'orgoglio di aver applicato la legge, salvato vite e difeso il mio Paese. A differenza di altri non scappo, non dimentico, non rinnego". (Rin)