Ostia: Ama, nuovamente funzionante per tutti materiali centro raccolta ingombranti

- Il Centro di raccolta del Lido di Ostia in piazza Bottero (Municipio X) da oggi è tornato alla piena funzionalità, poiché la struttura non ha subito alcun danno a seguito dell’incendio di lunedì scorso. Lo comunica Ama in una nota. '"È quindi nuovamente possibile - spiega Ama - conferire tutte le frazioni, compresi i rifiuti ingombranti, gli inerti (calcinacci, ecc.), i metalli, i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), sfalci e potature". Ama, come sempre, "ha avviato delle immediate verifiche sull’accaduto al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi". (segue) (Com)