Turchia: Parlamento Ue, su Kavala non rispettata sentenza Cedu

- La decisione del tribunale turco di negare il rilascio dell'imprenditore e difensore dei diritti umani, Osman Kavala, è un'altra delle tante occasioni perse dalla magistratura turca di rispettare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo hanno dichiarato il relatore permanente del Parlamento europeo per la Turchia, il socialista spagnolo Nacho Sanchez Amor, e il presidente della delegazione alla commissione parlamentare mista Ue-Turchia, il tedesco dei Verdi, Sergey Lagodinsky. "Siamo costernati di leggere la decisione della 36ma Alta Corte penale di Istanbul che ha negato il rilascio di Osman Kavala e ha fissato una nuova data dell'udienza per il 5 febbraio 2021. Si tratta dell'ennesima delle tante occasioni perse per la magistratura turca di rispettare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Turchia ha già respinto due appelli del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che la esortano fortemente ad assicurare l'immediata liberazione di Kavala", hanno scritto in una nota. "Ci auguriamo che, indipendentemente dalla decisione odierna, l'Assemblea generale della Corte costituzionale riesaminerà con urgenza la domanda di Kavala e fermerà una volta per tutte questa presa in giro del processo giudiziario", hanno aggiunto. (segue) (Beb)