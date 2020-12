Turchia: Parlamento Ue, su Kavala non rispettata sentenza Cedu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo caso continua a rappresentarne molti altri nel Paese, come i casi di Selahattin Demirtas o Ahmet Altan" e "dimostra la mancanza di volontà delle autorità turche di attuare riforme sostanziali nel campo dello stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e dei diritti fondamentali. Finora abbiamo sentito solo vuote promesse, non c'è azione", hanno continuato. "La decisione odierna del tribunale significa, soprattutto, che continua in modo spietato la sofferenza umana inflitta a un uomo che ha ormai trascorso 1.144 giorni in prigione, senza alcuna base giuridica, come ha affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua sentenza. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Osman Kavala, a sua moglie e alla sua famiglia, e il nostro sostegno a tutti coloro che continuano a lavorare per porre fine a questo e altri casi di pura ingiustizia e riportare la Turchia sulla via di una democrazia a tutti gli effetti.", hanno sottolineato. "Il continuo regresso nel campo dello stato di diritto e dei diritti fondamentali rimane, a nostro avviso, il principale ostacolo al progresso in qualsiasi agenda positiva che l'Unione europea potrebbe offrire alla Turchia", hanno concluso. (Beb)