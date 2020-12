Zani (Tendercapital): "Patto sociale fra cittadini, Stato e aziende per la crescita economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dall’attuale situazione economica e rilanciare il Paese è necessario un nuovo patto sociale fra cittadini, Stato e imprese che favorisca la crescita economica. Questa la convinzione sottolineata dal presidente di Tendercapital, Moreno Zani, che in una lunga intervista ad “Agenzia Nova” ha commentato i dati economici emersi dal secondo rapporto realizzato in collaborazione con il Censis. Rapporto che non lascia margine di interpretazione e che dimostra come l’Italia ed i suoi operatori, lo stato il mercato ed i cittadini, debbano “orientare gli sforzi su iniziative che siano utili al Paese”. In particolare dal rapporto emerge la richiesta da parte della cittadinanza di “rimpatriare attività essenziali, ovvero quelle che producono beni di cui noi abbiamo notato la carenza durante la pandemia. Sicuramente - ha ricordato il presidente - i buoni investimenti vanno nella direzione di ricreare le condizioni affinché il Paese sia sicuro”. C’è poi il tema del ritorno a una sorta di finanza etica, evidenziato anche dalla pandemia.Per il presidente si tratta di “un obiettivo ambizioso che non può più prescindere. Quello che abbiamo vissuto in questi mesi ci consegnerà una situazione sociale completamente diversa” e questo obbligherà ad intervenire “sulle disparità che si sono create: oggi abbiamo il tema di riportare eticità, dunque un investimento sostenibile nella parte sociale”. Lo dicono anche i dati del rapporto: 690 mila nuovi poveri e 7 milioni di famiglie che hanno ridotto drasticamente il proprio livello di vita”. Per il presidente è chiaro come si sia creata “ulteriore disparità” ed allo stesso tempo è aumentato anche “il divario aumentato fra chi ha grandi disponibilità di reddito e chi è caduto da una fase di tranquillità all’incertezza”. Per questo, come già sottolineato “deve essere promosso un nuovo patto sociale” perché “solo trovando un equilibrio fra tutti gli attori riusciremo a trovare un equilibrio per il Paese”.Lo Stato, in questa partita, deve necessariamente giocare un ruolo di primo piano, anche se “non potrà fare come in passato quando ‘inglobava’ perché non c’è la disponibilità finanziaria”. Però “lo Stato potrà creare le condizioni affinché cittadini e imprese facciano la loro parte. Inoltre siamo ad un punto in cui discutere di una redistribuzione diversa delle risorse perché abbiamo una fascia di popolazione che soffre”. Quanto agli interventi predisposti dall’Europa durante gli ultimi mesi, questi hanno permesso a tutti i paesi di essere sostenuti e sopportare gli effetti della pandemia. Però sappiamo che non è situazione normale ma di emergenza: oggi fare debito sembra facile ma prima o poi il debito andrà ripagato. Dobbiamo prepararci ad uscire da questa situazione: la modalità con cui Italia potrà ripagare il debito e ritrovare nuovo slancio - ha concluso Zani - è la crescita”. (Rin)