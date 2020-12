Molise: Amnic e Chiesa Apostolica, al via la consegna delle mascherine alla cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegnate questa mattina, alla presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale, Filomena Calenda, le mascherine che la Chiesa Apostolica in Italia, sede di Isernia, ha donato alla sezione pentra dell'Anmic, Associazione nazionale mutilati ed Invalidi Civili. Sono oltre 200 i dispositivi di protezione individuale che saranno distribuiti ai cittadini per un Natale all'insegna della sicurezza. L'intento è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle misure anti-covid, indispensabili per bloccare la diffusione del virus. Ma al contempo l'iniziativa ha lo scopo di promuovere l'attivismo delle minoranze religiose integratesi nel tessuto sociale molisano. "Iniziative come queste – ha dichiarato in merito Filomena Calenda – sono importanti per incentivare la cultura della solidarietà. Le associazioni presenti sul nostro territorio stanno dimostrando ancora una volta quanto si possa fare a supporto della cittadinanza, in particolare per le fasce di popolazione più fragili. Sul nostro territorio esistono tante realtà, come la Chiesa Apostolica in Italia e l'Anmic, che operano quotidianamente per il bene collettivo. Sono un esempio da seguire. Infine, colgo l'occasione per lanciare un appello a tutti i molisani affinché vivano questi giorni con maggior senso di responsabilità, anche all'interno del proprio nucleo familiare. Ognuno di noi deve fare la sua parte per sconfiggere il Covid". (Gru)