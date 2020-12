I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Fontana, iniziato esodo festività natalizie, affollamenti ultim'ora potevano essere evitati - "Come era facile prevedere, è iniziato l'esodo per le festività natalizie. In attesa della riunione di oggi con il governo per conoscere quali ulteriori restrizioni vogliano introdurre, continuo a chiedermi perché il 21-22 e 23 dicembre non sia stato consentito muoversi, evitando così questi affollamenti dell'ultim'ora". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia di 200mila persone che sarebbero in partenza e le code per gli imbarchi all'aeroporto di Malpensa. (segue) (Rem)