I fatti del giorno - Milano (2)

- - Covid: sindaco Sala, zona rossa? Niente da eccepire, ma chiediamo certezza - Il sindaco di Milano non è contrario a una zona rossa nazionale, ma al governo chiede certezza. Lo ha spiegato a Skytg24. "Mi pare che si stia andando verso una situazione del genere e io non ho nulla da eccepire", ha detto rispondendo a una domanda sull'adozione di misure drastiche nei giorni di festa. "Lo sapremo oggi pomeriggio", ha aggiunto il primo cittadino di Milano, facendo poi sapere: "Noi sindaci delle città capoluogo di provincia abbiamo una riunione con il presidente Fontana. Alla fine quello che noi chiediamo è certezza, di sapere le cose e di permettere che ci si organizzi". "Questa mattina è venuto a trovarmi un mio amico chef per regalarmi un panettone e mi raccontava che ogni volta che apre e chiude il ristorante mette duemila euro sul tavolo. E quindi dice che lo si sappia, dopodiché ci organizziamo. Quindi il punto è questo: la stabilità rispetto alle decisioni", ha concluso Sala. (segue) (Rem)