I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Fino al 3 gennaio chiuso il crematorio di Lambrate - Con un'ordinanza contingibile e urgente pubblicata questa mattina, il Comune di Milano ha disposto la chiusura temporanea del Crematorio di Lambrate. Pertanto a partire da domani, sabato 19 dicembre, e fino al 3 gennaio 2021 non saranno autorizzati nuovi ingressi, in modo da consentire lo svolgimento dei servizi di cremazione già programmati e l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. L'ordinanza dispone anche che, per il periodo di sospensione degli ingressi al polo crematorio, le famiglie dei defunti che vogliano procedere alla sepoltura o alla tumulazione in colombaro siano esentate dal pagamento delle relative tariffe comunali. (segue) (Rem)