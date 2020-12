I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Sala, a Milano da 7 gennaio esercizi commerciali apriranno alle 10.15 - Dal 7 gennaio gli esercizi commerciali, eccetto bar e alimentari, apriranno alle 10.15, per limitare la pressione sul trasporto pubblico locale, che si determinerà con la riapertura delle scuole superiori. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala a Skytg24. "Mi ha appena ufficialmente scritto il prefetto, che ringrazio, perché con un lavoro di collaborazione tra la Prefettura, il Comune e le associazioni dei commercianti, dal 7 gennaio gli esercizi commerciali milanesi - escludendo alimentari e bar - apriranno alle 10.15, e così scaglioniamo un po'", ha detto Sala, augurandosi che la misura abbia "poco impatto sul commercio". Ai commercianti, secondo il primo cittadino, quello che serve sono regole chiare. "Queste persone che vivono non a reddito fisso, ma arrivano a fine mese se riescono a lavorare, hanno più che altro bisogno di certezza. Quindi diamogli una regola chiara e cerchiamo di farla rispettare", ha detto il sindaco. "Nessuno - ha poi ammesso - ha la bacchetta magica. C'è tutta la mia vicinanza ai commercianti e c'è tutto il mio richiamo alla cittadinanza di essere molto attenti. Il tema della mascherina è importante e quando vado in giro per Milano vedo che praticamente tutti la indossano e anche bene, non è più come qualche mese fa: adesso tutti la indossano e anche in maniera ordinata". (segue) (Rem)