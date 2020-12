I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Sanità: Gallera, dobbiamo costruire una legge effettivamente realizzabile - "Noi porteremo degli aggiornamenti, ma penso che tutti insieme dobbiamo richiamarci a costruire una legge che sia effettivamente realizzabile, non a scrivere delle bellissime cose che poi non riescono a trovare, per mancanza di personale o risorse, la capacità di realizzarsi". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera, intervenendo a un evento online organizzato dai sindacati, parlando degli aggiornamenti alla legge regionale sul sistema sociosanitario che si faranno nei prossimi mesi, dopo che la "riforma Maroni", la legge 23, ha terminato la sua fase di sperimentazione. "Oggi il contesto sta cambiando in meglio. Arriviamo da 10 anni di tagli sulla sanità, non a caso il gravissimo errore è stato quello di fare una riforma isorisorse - ha aggiunto Gallera - Oggi gli investimenti sulla sanità stanno fortemente migliorando, a livello nazionale, noi siamo in un momento fecondo e positivo, ma dobbiamo fare in modo che i cambiamenti siano canalizzati negli indirizzi giusti. Credo che l'ospedale e gli specialisti ospedalieri debbano essere sempre di più consapevoli dell'importanza del territorio, lavorando insieme al territorio". "Penso che la legge 23 parta da dei principi che hanno una validità importantissima, era una legge che forse era in anticipo sui tempi, era la prima legge che si è posta il tema della cronicità, dove il superamento della frammentazione tra ospedale e territorio, il passare dalla cura al prendersi cura, erano i due grandi pilastri, insieme alla libertà di scelta che per noi è un principio ineludibile, fondamentale del sistema sanitario lombardo e che ne ha fatto quell'eccellenza che è - ha concluso Gallera - Questi principi oggi e più di ieri sono attuali e fondamentali". (Rem)