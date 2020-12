Cultura: Franceschini, progetto Ventotene grande investimento simbolo dell'europeismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una fucina di pensieri nel luogo in cui è nata l'idea più rivoluzionaria dei nostri tempi: l'Europa federale. Lo afferma il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, in occasione della presentazione odierna del Progetto Ventotene per il recupero del carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano. "Quella che sembrava un'utopia in tempi di guerra tra le nazioni europee ai nostri giorni, anche per effetto di una crisi devastante come quella della pandemia, è quasi diventata realtà. Per questo oggi recuperare il carcere di Santo Stefano e farne un centro di confronto alto e dialogo aperto è più urgente che mai: qui è stata pensata la nuova Europa e qui può nascere l'Europa del futuro. Ringrazio Silvia Costa per l'impegno che profonde in questo progetto e tutti coloro che stanno collaborando alla sua realizzazione", aggiunge il ministro. (Rin)