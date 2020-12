Lazio: Regione approva 59 progetti di sicurezza urbana dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione che ha esaminato i progetti si è avvalsa del contributo prezioso della Vice Prefetta di Roma dott.ssa Maria Pia Terracciano in qualità di Presidente a cui va un ringraziamento particolare - spiega Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità -. Gli Investimenti si affiancano all’azione congiunta e sinergica di più livelli istituzionali per garantire il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita per la riqualificazione dello spazio urbano, il recupero del degrado ambientale, della prevenzione e del contrasto alla criminalità comune e organizzata rappresentano un obiettivo fortemente perseguito in questi anni dal presidente Zingaretti come condizione per far ripartire il Lazio, ma anche per rispondere alla necessità di venire incontro alla crescente percezione di insicurezza avvertita dalle persone. Le nostre sono azioni aiutano ed integrano il lavoro prezioso delle Forze di Polizia nel Lazio a cui va la nostra più sincera gratitudine", conclude Cioffredi. (segue) (Com)