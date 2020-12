Imprese: confcommercio, accogliamo con senso responsabilità proposta di apertura negozi a 10.15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con senso di responsabilità, le imprese commerciali accolgono la proposta del Prefetto di aprire i negozi non alimentari (oltre 12mila le attività coinvolte) alle 10.5 a partire dal 7 gennaio 2021, giorno della riapertura delle scuole". Lo afferma in una nota Confcommercio Milano, rilevando che "questa decisione, in accordo con Prefettura e Comune, è stata presa per alleggerire il trasporto pubblico, agevolare gli spostamenti degli studenti ed evitare assembramenti. Uno sforzo che ha l'obiettivo condiviso di evitare un nuovo lockdown". (Com)