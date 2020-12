Decreto Sicurezza: Marcucci (Pd), da due giorni in Aula Senato va in onda violenza Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico a palazzo Madama, Andrea Marcucci, osserva che "da due giorni, nell'Aula del Senato va in onda la violenza della Lega. Finalmente - continua il parlamentare su Facebook - stiamo cancellando la vergogna dei decreti Salvini, e loro reagiscono come sanno, urlando, spingendo, strattonando. Alla fine delle dichiarazioni di voto, hanno mandato in infermeria un questore ed un commesso. Un clima di odio nell'Aula del Senato, che io non avevo mai visto". Marcucci, in riferimento a quanto accaduto oggi durante le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza, aggiunge: "La violenza è il loro verbo. Vogliono impedire il voto democratico del Senato. Lo avevamo detto: sono un pericolo per il Paese". (Rin)