Russia: ministro Esteri Lavrov incontra presidente World Economic Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il presidente del Forum economico mondiale Borge Brende in una riunione a Mosca hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale. "Le parti hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione costruttiva tra la Federazione Russa e il Wef nel contesto dei prossimi eventi internazionali", ha riferito il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro.(Rum)