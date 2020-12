Farnesina: pubblicato oggi l'Annuario statistico 2020, il Maeci in cifre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi l’"Annuario statistico 2020 – Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in cifre”, il documento che ogni anno presenta i dati dell’impegno della Farnesina a servizio dell’Italia nel mondo. Lo riferisce una nota della Farnesina. L'annuario, si legge, è uno strumento di lavoro per gli operatori di politica estera, ma anche per gli interlocutori istituzionali e la società civile, che contiene un’ampia rassegna di informazioni utili per comprendere il lavoro del Ministero e della sua rete all’estero: da quelli relativi a struttura e risorse, fino alle attività svolte e ai servizi offerti. “Questo annuario statistico presenta una fotografia della rete degli Esteri e allo stesso tempo mostra, come in uno specchio, il ruolo che l’Italia riesce a svolgere a livello mondiale”, spiega nella prefazione il segretario generale della Farnesina, ambasciatrice Elisabetta Belloni. “Viviamo in un mondo di reti", osserva il segretario generale Belloni. "Il Maeci, con i suoi 301 uffici distribuiti in 128 Paesi del mondo, è probabilmente l’amministrazione pubblica che ha più familiarità con l’importanza e il potenziale che una rete può esprimere, soprattutto in un contesto complesso e competitivo come quello delle relazioni internazionali”. (segue) (Com)