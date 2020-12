Farnesina: pubblicato oggi l'Annuario statistico 2020, il Maeci in cifre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La rete dei nostri uffici all’estero", continua Belloni, "è uno strumento prezioso, la vetrina del sistema Italia nel mondo, la voce con cui l’Italia parla nei fora di cooperazione multilaterale e presso le capitali straniere, la porta d’accesso per tanti cittadini stranieri che vogliono fare ingresso sul nostro territorio, un attivo strumento per tutelare la sempre crescente comunità degli italiani all’estero e il motore propulsivo dell’export delle nostre aziende”. Una rete che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire diritti e servizi: “lo abbiamo dimostrato concretamente quest’anno, durante la pandemia, grazie all’impegno straordinario, durato mesi, dell’Unità di crisi e di tutte le ambasciate e consolati che si sono prodigati per far rientrare in Italia oltre 110.000 connazionali da 121 Paesi grazie a 1.182 operazioni aeree, marittime e terrestri”, spiega il segretario generale. Per citare solo alcuni dei numeri della Farnesina, nel 2019 ci sono state: 297 visite istituzionali, 6.093.729 italiani iscritti in anagrafe consolare, 2.040.175 visti di ingresso in Italia rilasciati, 405.317 passaporti emessi dalla rete consolare, 47.639 interventi di tutela e assistenza a favore di connazionali all’estero, 60.403 iscritti ai corsi di lingua italiana presso gli istituti italiani di cultura, 146.000 follower del profilo Twitter e 112.000 della pagina Facebook, più di 9 milioni di visualizzazioni del sito esteri.it. (Com)