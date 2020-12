Lavoro: Catalfo, con riforma ammortizzatori necessario allargare sostegno a reddito a tutti i professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, osserva: "Mai come adesso è essenziale garantire una protezione a tutte le categorie del nostro tessuto economico. Già durante la fase più acuta della pandemia - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - abbiamo tutelato anche lavoratori autonomi e professionisti prevedendo per loro specifiche indennità. Ora dobbiamo fare un nuovo passo avanti in questa direzione, garantendogli strumenti di sostegno al reddito che li aiutino a superare questo delicato momento. Anche per tale motivo, ieri al ministero ho insediato il Tavolo sul lavoro autonomo. Il mio obiettivo è quello di creare misure nuove ed efficaci per questi lavoratori che, finora, sono rimasti esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali. Per fare ciò, è essenziale partire dal dialogo con le loro associazioni di rappresentanza". Catalfo aggiunge: "Un primo tassello lo stiamo già mettendo in legge di Bilancio. Al suo interno, così come già indicato dal documento redatto dalla commissione di esperti, da me nominata per realizzare la riforma degli ammortizzatori sociali, è infatti prevista l’introduzione - in via sperimentale per il triennio 2021/2023 - di un ammortizzatore sociale erogato dall’Inps dedicato alle partite Iva. Il suo importo varia da un minimo di 250 a un massimo di 800 euro mensili per chi ha registrato importanti cali di fatturato rispetto alla media del triennio precedente. Il prossimo passo è quello di allargare questa misura a tutti i lavoratori autonomi e professionisti, ordinisti e non". (segue) (Rin)