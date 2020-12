Milano: trascinano una donna fuori dalla sua auto e fuggono in Svizzera, arrestata coppia di rapinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno aggredito una donna in auto a Milano, scaraventandola fuori dal veicolo, con cui poi sono fuggiti in Svizzera. Per questo motivo una coppia è stata fermata dalla Polizia di frontiera di Como. L’uomo, G.S., è un italiano di 37 anni, evaso dagli arresti domiciliari, mentre la sua compagna, V.M, ne ha 28. I due, entrambi di origine siciliana, sono stati sottoposti a fermo del pubblico ministero, perché gravemente indiziati di aver aver commesso nella mattina del 15 dicembre una violenta rapina ai danni di una cittadina italiana, che si trovava sulla sua auto in via Melchiorre Gioia, angolo via Amerigo Vespucci. Secondo gli investigatori, coordinati nelle indagini dalla Procura di Milano, il 37enne avrebbe aggredito la vittima per primo, mentre la sua compagna l’avrebbe afferrata per i capelli, trascinandola fuori dalla vettura. Subito dopo la coppia ha caricato sull’auto appena rapinata due valigie e si è allontana a forte velocità. A incastrarli, però, il localizzatore dello smartphone della vittima che ha consentito ai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, immediatamente intervenuti, di tracciarne gli spostamenti oltre il confine svizzero. (segue) (com)