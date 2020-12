Milano: trascinano una donna fuori dalla sua auto e fuggono in Svizzera, arrestata coppia di rapinatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivato il servizio di cooperazione Internazionale di Polizia, centro di cooperazione polizia doganale di Ponte Chiasso, le ricerche dell'autovettura e dei fuggitivi sono state diramate in Svizzera le cui autorità di Polizia, poco dopo, hanno comunicato che l'autovettura con a bordo l'uomo e la donna era stata intercettata presso un'area di servizio a circa venti chilometri dall'uscita della galleria del San Gottardo, nel cantone Uri. All'atto della riconsegna dei due italiani alle autorità di Polizia, oggi gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno eseguito il provvedimento di fermo del pm. La coppia è stata associata presso la Casa Circondariale di Como in attesa di convalida. (com)