Turchia: imprenditore Osman Kavala e consulente Cia a processo per golpe 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osman Kavala, imprenditore e attivista turco per i diritti umani, è ritornato oggi in tribunale – in videoconferenza dalla sua cella a Istanbul - per la prima udienza del nuovo processo in cui è coinvolto, come imputato per il fallito colpo di Stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016. Kavala è in carcere nella prigione di Silivri, a Istanbul, dal novembre 2017, quando è stato arrestato in connessione con il tentato golpe e con le proteste del 2013 a Gezi Park. Nel processo attuale è imputato anche Henri Barkey, accademico statunitense ed ex consulente della Cia, agenzia di intelligence Usa, con l’accusa di tentativo di rovesciamento del governo, ma anche (come Kavala) di spionaggio politico e militare: entrambi rischiano l’ergastolo e pene detentive ulteriori. Barkey non ha presenziato all’udienza. Secondo l’atto di incriminazione Kavala e Barkey sono accusati di aver avuto “un ruolo attivo nel coordinamento e nella prosecuzione del tentativo di golpe da parte dei membri della Feto (nome con cui Ankara qualifica un gruppo, ritenuto un’organizzazione terroristica, guidato dall’oppositore turco Fethullah Gulen) a favore di Stati stranieri”, di aver “monitorato l’esecuzione delle azioni ed essere intervenuti nel progresso (del golpe) con il coordinamento e i contatti che hanno stabilito ove necessario”. (segue) (Tua)