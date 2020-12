Turchia: imprenditore Osman Kavala e consulente Cia a processo per golpe 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono opposto ai golpe militari per tutta la mia vita e ho criticato le interferenze dell’esercito nella politica”, ha detto Kavala al giudice, secondo quanto riferiscono i media turchi. “Queste accuse sono in forte contrasto con la mia visione del mondo e i miei valori etici”, ha detto. Una nuova udienza è stata fissata per il 5 febbraio dopo che il giudice ha interrogato Kavala e i testimoni oculari del caso; la corte ha rigettato la richiesta di rilascio avanzata dall’imprenditore. Lo scorso 26 ottobre la Ong Human Rights Watch ha condannato la nuova incriminazione contro Kavala, definita “fasulla” e piena di “accuse senza fondamento”. Il caso Kavala, che ha suscitato controversie nelle relazioni fra Turchia e Stati Uniti, rischia di complicare ulteriormente le tensioni tra Ankara e Washington, in un momento in cui le relazioni fra i due alleati sono già complesse a causa delle sanzioni imposte dagli Usa per l’acquisto dalla Russia del sistema missilistico di difesa S-400. Il dipartimento di Stato Usa lo scorso 27 luglio ha infatti fatto appello in una nota a rilasciare Kavala, “in detenzione da 1.000 giorni senza essere stato condannato per alcun reato”, suscitando l’irritazione della Turchia. (Tua)