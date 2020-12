Svizzera-Italia: sottosegretario Scalfarotto oggi in visita, incontro con segretaria di Stato Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Ivan Scalfarotto ha compiuto oggi una visita in Svizzera. Lo riferisce una nota della Farnesina. Obbiettivo della missione una ricognizione della relazione bilaterale con il Paese vicino, all'indomani del raggiungimento di intese e accordi in diversi settori di attività, con la nuova segretaria di Stato Livia Leu. La visita è cominciata con la firma dell'accordo in materia di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici di prodotti metallici destinati all'esportazione, che, dopo un complesso negoziato, consentirà più agili procedure in questo importante settore del commercio italo-svizzero, a beneficio degli operatori di entrambi i Paesi. È stato inoltre finalizzato uno scambio di note tra Italia e Svizzera per regolare la questione delle immatricolazioni che interessa Campione d'Italia. Al centro dei colloqui, la cooperazione sanitaria, la situazione dei lavoratori frontalieri e le relazioni politiche ed economico-commerciali. Da ambo le parti è stata espressa soddisfazione per la collaborazione in ambito sanitario che ha permesso, fra l'altro di garantire la continuità dei collegamenti fra i due Paesi, nonché il costante scambio di dati e informazioni scientifiche per fronteggiare uniti il coronavirus. "I rapporti fra Italia e Svizzera vivono una fase di consolidamento e rilancio" ha dichiarato Scalfarotto "e la mia visita qui ha come scopo proprio quello di far stato della nostra soddisfazione, e porre le basi di una collaborazione ancora più intensa e strutturata, che nel prossimo anno ci permetterà di mettere in campo le sinergie necessarie a percorrere insieme la strada della ripresa". (Com)