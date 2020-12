Sanità: Pizzul (Pd), il lavoro per modificare riforma deve iniziare in commissione subito dopo pausa natalizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro per modificare la riforma sanitaria lombarda deve iniziare immediatamente dopo la pausa natalizia in commissione sanità del Consiglio regionale, sulla base delle prescrizioni del ministero." Lo ha ribadito il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul questa mattina alla conferenza organizzata dai sindacati della Lombardia, incentrata proprio sulla riforma della sanità lombarda. "Ci sono già i lavori dei diversi tavoli messi in piedi dalla Regione e c'è il nostro elaborato, perché noi, come Pd, abbiamo iniziato il confronto da mesi. Tutti questi documenti devono arrivare immediatamente al luogo di confronto vero, in commissione e poi in Consiglio regionale, insieme alle considerazioni inviate dal ministero. Ma la riforma della riforma è il primo passo, urgente e necessario, dopo si dovrà rivedere l'intero modello sanitario lombardo sulla cui eccellenza c'è più di qualche dubbio. Entro quattro mesi, dunque, si deve fare la riforma della legge quadro sulla sanità però, in prospettiva, bisogna puntare a cambiare l'intero modello e sulle proposte in campo decideranno i lombardi con il voto."(Com)