Croazia-Russia: ministro Esteri Lavrov, sviluppo positivo della cooperazione

- La Russia e la Croazia vedono uno sviluppo positivo delle relazioni bilaterali: lo ha dichiarato il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, oggi in visita ufficiale in Croazia. Al termine di una riunione con l'omologo croato Gordan Grlic Radman, Lavrov ha osservato che sono in continuo sviluppo la cooperazione, il dialogo politico, i legami interparlamentari, la cooperazione umanitaria e quella culturale. "Per quanto riguarda le relazioni economiche, mi auguro che le commissioni intergovernative per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica tra i nostri paesi riprendano presto a funzionare. Abbiamo anche parlato delle possibilità di aprire un centro russo per la scienza e la cultura a Zagabria, come nelle capitali di altri Paesi", ha dichiarato Lavrov. Il ministro russo ha poi reso noto che uno dei temi affrontati è stato quello della situazione in Bosnia Erzegovina. "Abbiamo affrontato il tema della Bosnia-Erzegovina e abbiamo una posizione unificata secondo cui l'Accordo di Dayton, l'uguaglianza dei tre popoli costitutivi e delle due entità devono essere rispettati. Abbiamo anche parlato del problema del Kosovo. Ho sottolineato la necessità che Pristina adempia ai suoi obblighi, soprattutto la necessaria creazione di una comunità di municipalità serbe in Kosovo", ha detto Lavrov. (segue) (Seb)