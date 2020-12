Speciale difesa: Balcani, Stoltenberg con Krivokapic, Montenegro è alleato prezioso della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è un prezioso alleato della Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa congiunto con il primo ministro del Montenegro, Zdravko Krivokapic. Stoltenberg ha ringraziato il primo ministro per il "forte impegno per l'integrazione e le riforme euro-atlantiche" e ha sottolineato che il Paese "è un prezioso alleato, che fornisce importanti contributi alla nostra sicurezza condivisa". Il segretario generale ha spiegato che il Montenegro fornisce "sostegno finanziario alle forze di sicurezza afgfane", contribuisce "alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo" e rafforza "la stabilità nei Balcani occidentali". Stoltenberg ha accolto "con favore il fatto che il Montenegro stia aumentando la spesa per la difesa" in quanto "questi contributi mantengono forte la Nato". Per quanto riguarda la lotta alla pandemia di Covid, Stoltenberg ha evidenziato che "il Montenegro non è solo" e che "il centro di soccorso in caso di calamità della Nato ha coordinato l'assistenza al Montenegro e gli alleati hanno consegnato forniture mediche essenziali". Lo scorso mese, ad esempio, il Montenegro ha ricevuto assistenza dalle nuove scorte mediche della Nato che includeva "20 ventilatori e ulteriori forniture per un valore di 500 mila euro sono in arrivo in Montenegro". (Beb)