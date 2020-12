Kosovo: presidente ad interim Osmani, necessaria richiesta dimissioni del direttore intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani, ha reso noto di avere dato il proprio consenso al primo ministro Avdullah Hoti nel richiedere le dimissioni del direttore dell'Agenzia di intelligence nazionale, Kreshnik Gashi. "Sì, ne conosco le ragioni, ma essendo questo un processo delicato non penso sia giusto per me parlare in dettaglio, ma è stato un processo che è stato discusso e coordinato in precedenza", ha detto Osmani parlando ad una emittente televisiva privata ieri a margine della sua visita a Tirana. "Oggi ho avuto una conversazione con il primo ministro del Kosovo e ovviamente ho dato il mio consenso a tale processo e ho chiesto al più presto, anzi urgentemente, di andare avanti con la nomina di un nuovo capo che si basi sui principi della professionalità, non ha legami politici e qualcuno che ha integrità", ha aggiunto. (segue) (Alt)