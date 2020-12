Balcani: Scalfarotto a "Nova", l'Ue è l'unico strumento che può stabilizzare la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, secondo il sottosegretario, sostiene “tutte quelle iniziative di collegamento fra tutti i Paesi, come il dialogo facilitato dall’Ue fra Serbia e Kosovo. Pensavamo tutti che il tema Macedonia del Nord fosse quella del nome, l’annoso problema con la Grecia, mentre ora stiamo ragionando su questioni storiche e linguistiche con la Bulgaria. L’Ue aiuterà a risolvere, forse non tutte, ma molte di queste dispute”. Scalfarotto fa anche un piccolo passo indietro sul processo di adesione di alcuni Paesi dell’area. “L’Ue l’anno scorso ha bloccato il processo di integrazione di Macedonia del Nord e Albania perché abbiamo chiesto loro grandi riforme: per un Paese cambiare il proprio nome è quanto di più difficile si possa chiedere, così come lo sono l’attenzione al potere giudiziario e alla lotta alla corruzione. Ci sono grandi temi da affrontare ma bisogna essere anche essere pronti a premiare gli sforzi quando arrivano dei risultati”, ha detto Scalfarotto. “L’ultima cosa che dobbiamo fare e non dare loro dei segnali. Questo è il rischio che corriamo, perché anche in questa regione ci sono altre potenze internazionali che sono molto interessate a estendere la loro influenza”, ha concluso il sottosegretario. (Les)