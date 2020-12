Turchia: ministro Difesa Akar, il problema degli Usa è sostegno a Ypg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Akar ha inoltre sottolineato che molti altri paesi membri della Nato possiedono equipaggiamenti militari di produzione russa, fra cui gli ex membri del Patto di Varsavia e la Grecia. “Vogliamo che i nostri amici siano obiettivi. I mezzi per risolvere i nostri problemi dovrebbero essere dialogo, compromesso, tolleranza”, ha aggiunto. Per altro verso, come sottolineato da altri funzionari turchi – fra cui lo stesso Ismail Demir, oggetto insieme ad altre tre persone delle sanzioni Usa – Akar ha detto che le misure di Washington avranno un impatto limitato sull’industria turca della difesa. A proposito dell’operatività dei sistemi S-400, Akar ha smentito alcune voci secondo cui la Turchia sarebbe disposta a non azionarli, precisando: “Li abbiamo comprati per usarli. Esportarli in un altro paese è fuori questione. I russi non saranno coinvolti quando li utilizzeremo: autorizzazione e comando saranno sotto il nostro controllo”. “Per quanto riguarda la località in cui (il sistema) sarà dispiegato, ci saranno lavori per costruire le strutture e strade necessarie. Il processo è ancora in corso. Saranno localizzati in un punto dal quale potranno proteggere un paio di città. Alcuni ipotizzano che proteggeranno soltanto alcuni edifici. Questo non è vero”, ha aggiunto il ministro. (Tua)