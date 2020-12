Brasile: coronavirus, governo firma accordo con compagnie aeree per trasporto vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha siglato un accordo con l'Associazione brasiliana delle compagnie aeree (Abear) per l'utilizzo dei velivoli civili per il trasporto di vaccini contro la Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "Poder 360". Secondo le informazioni del ministero l'accordo prevede che le società Gol, Latam, Azul e Voepass forniscano flotte, personale e logistica per il trasporto delle dosi. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello ha affermato che l'accordo mira a rendere il processo di distribuzione delle fiale più veloce e puntuale. "Il Brasile ha già garantito milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19. Ora, con l'aiuto di Abear, la distribuzione sarà ancora più agile", ha detto Pazuello. (segue) (Brb)