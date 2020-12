Brasile: coronavirus, governo firma accordo con compagnie aeree per trasporto vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che apre un credito straordinario di 20 miliardi di real (3,2 miliardi di euro) in favore del ministero della Salute da utilizzare nell'ambito del piano di vaccinazione della popolazione contro la Covid-19. "Non appena avremo un vaccino certificato da Anvisa (Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria), sarà disponibile per tutti in Brasile, gratuitamente e su base volontaria", ha detto Bolsonaro, a margine della cerimonia di insediamento del nuovo ministro del Turismo. In una nota, la segreteria generale della presidenza della Repubblica ha spiegato che l'importo coprirà le spese per l'acquisto di dosi di vaccino, siringhe, aghi, logistica, comunicazione e tutte le spese necessarie per vaccinare la popolazione. L'importo non è destinato ad alcun vaccino specifico e può essere utilizzato secondo la pianificazione e le esigenze del ministero della Salute. (segue) (Brb)