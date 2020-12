Brasile: coronavirus, governo firma accordo con compagnie aeree per trasporto vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha già messo a disposizione 1,9 miliardi di real (306 milioni di euro) per l'acquisto di 100,4 milioni di dosi di vaccino prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford nel Regno Unito e prodotto in Brasile dalla Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute e istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina. Altri 2,5 miliardi di real (402 milioni di euro) sono stati stanziati per aderire al Covax Facitity Consortium, grazie a cui il Brasile spera di poter acquisire 42 milioni di dosi di vaccini. (segue) (Brb)