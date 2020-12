Brasile: coronavirus, governo firma accordo con compagnie aeree per trasporto vaccini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito il governo si è già assicurato 300 milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 attraverso accordi con diverse case farmaceutiche, sottolineando tuttavia che, finora, nessun vaccino è stato registrato e autorizzato dall'Anvisa. Il piano identifica quattro gruppi di popolazione che riceveranno il vaccino in maniera prioritaria per un totale di 50 milioni di persone (circa un quarto dei 210 milioni di brasiliani). La priorità sarà per operatori sanitari, anziani, persone con malattie croniche, insegnanti, forze armate, forze di polizia, polizia penitenziaria e agenti di soccorso. (segue) (Brb)