Brasile: coronavirus, governo firma accordo con compagnie aeree per trasporto vaccini (6)

- Quanto alla logistica, il ministro ha dichiarato che tutti i brasiliani riceveranno il vaccino gratuitamente presso i presidi di vaccinazione. Il ministro ha precisato che il governo federale consegnerà le fiale agli stati, che saranno responsabili della logistica e della distribuzione nei loro territori. Saranno gli stati a dover far arrivare i vaccini nei municipi, che gestiranno la campagna di vaccinazione sul territorio. Il ministero della Difesa assisterà nelle operazioni. L'Anvisa inoltre ha reso noto che non appena il vaccino anti-Covid sarà autorizzato per l'uso nel paese, potrà essere somministrato anche da ospedali e cliniche private. "È probabile che ciò sia possibile già all'inizio del 2021, quasi nello stesso momento in cui il vaccino inizierà ad essere somministrato dal servizio sanitario pubblico degli stati", ha affermato l'agenzia in una nota inviata al quotidiano "Poder360". Il presidente di Associazione brasiliana delle cliniche vaccinali (ABCvac), Geraldo Barbosa, ha riferito nel corso di un'intervista con il quotidiano di essere stato informato che il permesso all'uso del vaccino sarà simultaneo per la rete privata e il settore pubblico. Inoltre il ministero della Salute del Brasile ha lanciato una campagna di informazione sul processo di produzione, approvazione, scelta e distribuzione dei vaccini. L'obiettivo è rassicurare la popolazione sull'efficacia e la sicurezza di qualsiasi siero che sarà approvato dall'Anvisa. (Brb)