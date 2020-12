Covid: De Luca, niente mobilità in Campania neanche sotto i 5mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania massimo rigore per poter aprire tutti ma per sempre. Non fare finta di riaprire per tre giorni e poi allungare. Nessuna mobilità sotto i cinquemila abitanti. Faremo ordinanza per bloccare vendita di alcolici e consumo di alcolici e qualunque altro genere di consumo in pubblico. Cercheremo di controllare quelli che arrivano dal Nord, coi treni. Da una settimana l’unica Regione facciamo almeno i controlli della temperatura per frenare contagi d’importazione. Questo quadro è decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino. questa è la misura decisiva per fare fronte al Covid, la responsabilità di ognuno". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)