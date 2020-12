Alitalia: Lazzerini (Ita), per avere successo serve partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una compagnia nuova in un mercato come quello italiano ha una possibilità di futuro redditizio, se entra in una partnership strategica”. Lo ha detto in conferenza stampa l’amministratore delegato della nuova Alitalia (Italia trasporto aereo – Ita), Fabio Lazzerini. “Questo – ha sottolineato Lazzerini – è un mercato che si è consolidato molto. L’Europa è di fatto concentrata in tre grandi gruppi, poi ci sono una serie di compagnie low cost e di compagnie delle dimensioni locali e non di grande scala”. Per avere successo in questo settore, quindi, “bisogna avere un forte alleato: uno dei punti fondanti del nuovo piano è proprio la ricerca di una forte partnership che abbia una valenza sia europea sia globale per aprire mercati e raggiungere sinergie non soltanto commerciali ma anche industriali”. (Rin)